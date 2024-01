Plötzlich muss die neunjährige Anna ihre Sachen zusammenpacken. Ihr Vater steckt in großen Schwierigkeiten. Er wird von den Nazis verfolgt. Doch Anna und ihr Bruder Max dürfen niemandem erzählen, dass er in die Schweiz geflohen ist.

Damit auch Mama, Max und Anna in Sicherheit sind, reisen sie dem Vater hinterher. Das Hausmädchen Heimpi, die Spielesammlung und das rosa Kaninchen müssen in Deutschland bleiben. Anna und ihr Bruder Max lernen in der Schweiz schnell neue Freunde kennen. Annas Vater hat jedoch eine Arbeit in Paris bekommen und sie müssen wieder umziehen. Aber in Frankreich warten neue Probleme auf die Familie. Eine spannende Geschichte von Anna und ihrer Familie.