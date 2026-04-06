Kinderhörspiel
Alarm im Fürstenpark
Von Martin Klein
Ab 7 Jahre
Regie: Anke Beims
Komposition: Andreas Bick
Mit: Lionel Jenkins, Aliyah Hamza, Eos Habermann, Christoph Gawenda, Nico Holonics, Vidina Popov, Leon Ullrich, Marvin Weiß, Bernhard Schütz, Katharina Merschel, Lina Graeme, Charlotte Berna, Mona Khalfaoui, Pola Szymczak, Thomas Fuchs, Martin Klein, Christiane Guth, Rufus Zoller, Nicholas Christ und Gilles Chevalier
Besetzung: Andreja Andris
Ton und Technik: Jan Fraune, Alexander Brennecke, Gunda Herke, Rufus Zoller und Julian Kretschel
Regieassistenz: Marie Permantier
Redaktion und Dramaturgie: Thomas Fuchs
Deutschlandfunk Kultur 2026
Moderation: Ulrike Jährling
Alarm im Fürstenpark
Kinderhörspiel
Martin Klein, geb. 1962 in Lübeck, lebt als freier Autor in Potsdam und Berlin. Er hat über 40 Kinder- und Jugendbücher geschrieben, die in bislang zwölf Sprachen übersetzt wurden. Außerdem liebt er das Radio und verfasst seit vielen Jahren sehr gern Beiträge für diverse Rundfunkanstalten.