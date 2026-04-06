Oscar kennt den Fürstenpark besser als jeder Parkwächter - schließlich liegt dieses berühmte Gartendenkmal direkt vor seiner Haustür. Leider ist im Park so gut wie alles verboten, was Kindern Spaß macht: auf Wiesen rennen, Frisbee werfen, Skateboarden, klettern … Oscar und seine furchtlose Freundin Emira lassen sich davon trotzdem nicht stoppen. Ihr Rückzugsort heißt Brombeerzimmer: ein geniales Versteck mitten im Stachelgebüsch, unsichtbar für Erwachsene - und erst recht für die beiden Parkwächter Kugel und Schnauz.

Besonders kompliziert wird die Lage jedoch dadurch, dass ausgerechnet Oscars Vater Theo für die Parkverwaltung arbeitet und gerade den hochkarätigen Besuch von König Albert II. von Monaco vorbereiten muss. Für Oscars Vater ist das der wichtigste Termin des Jahres - und jeder Regelverstoß eine Katastrophe. Doch als Parkwächter, Ordnungshüter, Bauarbeiten für eine historische „Sichtachse“ und eine lautstarke Bürgerinitiative aufeinandertreffen, geraten die Dinge gehörig außer Kontrolle. Denn Jolinde, Theos Ex-Frau und Oscars Mutter, Yoga-Leiterin und Kopf der Bürgerinitiative „Park für alle“, will die Naturzerstörung nicht hinnehmen - und erst recht keine Parksperrung für „normale Leute“.

Ein waghalsiger Plan wird geschmiedet: heimliches Übernachten im Brombeerzimmer - und am Morgen unauffällig bei den Royals „einfach so“ mitlaufen. Charlotte will ein Selfie mit Fürstin Charlène, Emira träumt von einem AS-Monaco-Trikot, und Oscar … der will vor allem, dass niemand auffliegt. Was dann passiert, ist eine turbulent-komische Parknacht, ein königlicher Auftritt mit Protestschildern - und ein Moment, in dem ein Frisbee plötzlich mehr bewirken kann als jede Standpauke: Er bringt Parkwächter, Royals, Sicherheitsleute und Demonstrierende für einen Augenblick auf dieselbe Seite. Und vielleicht verändert er den Fürstenpark sogar ein kleines bisschen - für alle.

Ein Kinderhörspiel über Regeln und Freiheit, Familie in allen Formen, Zivilcourage, Promi-Selfies, Snackvorräte - und die Frage, wem ein Park eigentlich gehört.