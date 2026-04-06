Viel Spaß
    Kinderhörspiel

    Alarm im Fürstenpark

    57:27 Minuten
    Brombeeren an einem Strauch im Wind
    "Park für alle!" Frisbee, Fürsten, Fürstenpark und ein Geheimversteck aus Brombeeren. © Max Rushent / IMAGO / Wirestock
    Von Martin Klein |
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    Ein Kinderhörspiel über Regeln und Freiheit, Familie in allen Formen, Zivilcourage, Promi-Selfies, Snackvorräte - und die Frage, wem ein Park eigentlich gehört.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Oscar kennt den Fürstenpark besser als jeder Parkwächter - schließlich liegt dieses berühmte Gartendenkmal direkt vor seiner Haustür. Leider ist im Park so gut wie alles verboten, was Kindern Spaß macht: auf Wiesen rennen, Frisbee werfen, Skateboarden, klettern … Oscar und seine furchtlose Freundin Emira lassen sich davon trotzdem nicht stoppen. Ihr Rückzugsort heißt Brombeerzimmer: ein geniales Versteck mitten im Stachelgebüsch, unsichtbar für Erwachsene - und erst recht für die beiden Parkwächter Kugel und Schnauz.
    Besonders kompliziert wird die Lage jedoch dadurch, dass ausgerechnet Oscars Vater Theo für die Parkverwaltung arbeitet und gerade den hochkarätigen Besuch von König Albert II. von Monaco vorbereiten muss. Für Oscars Vater ist das der wichtigste Termin des Jahres - und jeder Regelverstoß eine Katastrophe. Doch als Parkwächter, Ordnungshüter, Bauarbeiten für eine historische „Sichtachse“ und eine lautstarke Bürgerinitiative aufeinandertreffen, geraten die Dinge gehörig außer Kontrolle. Denn Jolinde, Theos Ex-Frau und Oscars Mutter, Yoga-Leiterin und Kopf der Bürgerinitiative „Park für alle“, will die Naturzerstörung nicht hinnehmen - und erst recht keine Parksperrung für „normale Leute“.
    Ein waghalsiger Plan wird geschmiedet: heimliches Übernachten im Brombeerzimmer - und am Morgen unauffällig bei den Royals „einfach so“ mitlaufen. Charlotte will ein Selfie mit Fürstin Charlène, Emira träumt von einem AS-Monaco-Trikot, und Oscar … der will vor allem, dass niemand auffliegt. Was dann passiert, ist eine turbulent-komische Parknacht, ein königlicher Auftritt mit Protestschildern - und ein Moment, in dem ein Frisbee plötzlich mehr bewirken kann als jede Standpauke: Er bringt Parkwächter, Royals, Sicherheitsleute und Demonstrierende für einen Augenblick auf dieselbe Seite. Und vielleicht verändert er den Fürstenpark sogar ein kleines bisschen - für alle.
    Ein Kinderhörspiel über Regeln und Freiheit, Familie in allen Formen, Zivilcourage, Promi-Selfies, Snackvorräte - und die Frage, wem ein Park eigentlich gehört.

    Kinderhörspiel
    Alarm im Fürstenpark
    Von Martin Klein
    Ab 7 Jahre
    Regie: Anke Beims
    Komposition: Andreas Bick
    Mit: Lionel Jenkins, Aliyah Hamza, Eos Habermann, Christoph Gawenda, Nico Holonics, Vidina Popov, Leon Ullrich, Marvin Weiß, Bernhard Schütz, Katharina Merschel, Lina Graeme, Charlotte Berna, Mona Khalfaoui, Pola Szymczak, Thomas Fuchs, Martin Klein, Christiane Guth, Rufus Zoller, Nicholas Christ und Gilles Chevalier
    Besetzung: Andreja Andris
    Ton und Technik: Jan Fraune, Alexander Brennecke, Gunda Herke, Rufus Zoller und Julian Kretschel
    Regieassistenz: Marie Permantier
    Redaktion und Dramaturgie: Thomas Fuchs
    Deutschlandfunk Kultur 2026
    Moderation: Ulrike Jährling

    Martin Klein, geb. 1962 in Lübeck, lebt als freier Autor in Potsdam und Berlin. Er hat über 40 Kinder- und Jugendbücher geschrieben, die in bislang zwölf Sprachen übersetzt wurden. Außerdem liebt er das Radio und verfasst seit vielen Jahren sehr gern Beiträge für diverse Rundfunkanstalten.

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