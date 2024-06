Rund 2,5 Millionen Kinder zwischen sieben und 14 Jahren spielen in Deutschland aktiv Fußball in einem Verein. Doch wirklich berufsmäßige FussballprofispielerInnen werden nur die wenigsten von Ihnen. Kein Wunder, denn es gibt nur sehr wenige Job in diesem Bereich. Insgesamt stehen beispielsweise im deutschen Männerfußball in der 1. und 2. Bundesliga gerade einmal etwa 900 Arbeitsplätze zur Verfügung. Die Konkurrenz ist also hoch.