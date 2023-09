Chamäleons sind Kriechtiere und sehen ein bisschen aus wie kleine Drachen. Sie leben vor allem in Afrika in Gegenden mit viel Wald. Die aus dem Kopf herausstehenden Augen können sie in alle Richtungen bewegen. Am liebsten fressen Chamäleons Insekten, indem sie ihre lange, klebrige Zunge herausschleudern, an dem die Beute klebenbleibt. Vor allem sind sie aber dafür bekannt, dass sie ihre Farbe wechseln.