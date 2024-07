Fabian und Thandi erkunden die Geschichte einiger Sandkörner und wissen nun, dass der weiße Sand an den tropischen Traumstränden dieser Welt über Jahrmillionen angesammelte Fischkacke der Papageienfische ist. Diese Fische essen bestimmte Korallenarten, können aber den weißen Kalkanteil darin nicht verdauen und scheiden ihn wieder aus. Die meisten Sandkörner in Meer und Boden waren aber einmal Teil eines großen Felsens in irgendeinem Berg. Regen, Wind und Wetter haben diese Felsen zerbröselt und die kleinen Teile wurden von Flüssen bis zum Meer transportiert. Dort, am Strand, haben sich die Sandkörner dann gesammelt.

Der Sand im Alltag

Doch Sand lässt sich nicht nur am Strand finden. Er wird auch für viele andere Dinge verwendet, zum Beispiel in Sandkästen, Sanduhren und sogar in Baumärkten. In einer Sandgrube in Berlin erfahren wir, dass Sand auch zum Bauen von Häusern verwendet wird. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Beton.

Doch ausgerechnet die größten Sandbestände der Welt in den Wüsten sind leider nicht für Bauarbeiten geeignet. Dafür ist deren Sand viel zu fein und rund.