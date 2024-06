Tim und Miika liegen gemütlich auf einer Wiese und chillen, als Kakadu im EM-Fan-Outfit hinzu stürmt und sie daran erinnert, dass ja momentan Europameisterschaft ist und sie sich gefälligst mit Fußballfragen beschäftigen sollen. Zufällig war da gerade eine passende Whatsapp-Nachricht auf dem Kakadu-Handy:

„Wie kommen die Linien auf den Fußballrasen und wie wird er so perfekt?“ In Kakadus Auftrag sind die Kinderreporter Michel und Gustav daher losgezogen, um Nico und Ralf zu treffen. Sie arbeiten als Platzwarte im Brentano-Stadion in Frankfurt. Dort wird für die EM trainiert und also MUSS der Rasen perfekt sein! Nico und Ralf zeigen, wie aufwändig die Pflege eines Fußballrasens ist und wie moderne Technik dabei hilft, die Linien auf dem Spielfeld zu ziehen. Wie wichtig die Rasen-Qualität beim Fußballspielen ist weiß auch die Profi-Fußballerin Sophie Nachtigall. Sie und Co-Moderator Miika sind sich übrigens einig: Naturrasen ist schöner als Kunstrasen. Warum? Das hört ihr im Podcast.