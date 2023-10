Das Gehirn ist halb wach und halb schlafend, wenn manche Menschen schlafwandeln. Und am nächsten Morgen wissen die Schlafwandler nichts mehr von ihrer nächtlichen Aktion. Meistens schlafwandeln sie in Richtung einer Lichtquelle. Und manche essen sogar etwas im Halbschlaf, wie Kakadu-Wissenschaftsexpertin Nicole Silbermann erklärt.

Dein Draht zum Kakadu Hast du auch eine Frage? Dann schick sie per Sprachnachricht an 0174 16 24 523 oder per E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de .

Außerdem geht es in diesem Podcast um den Sommer dieses Jahres. Die einen sagen, er war zu heiß und trocken, andere meinen, dass es außergewöhnlich viel geregnet hat und dass es in Deutschland auch ziemlich kühl war. Was ist Wetter und was ist Klima? Und was ist Klimawandel? Meteorologe Heiko Wiese erklärt es im Gespräch mit Fabian.