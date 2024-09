Kostüme sind in einem Film wichtig, um den Schauspielern zu helfen, in ihre Rollen zu schlüpfen und die Geschichte lebendig zu machen. Damit das gelingt, arbeiten spezielle Designer an den Kleidungsstücken. Zuerst lesen sie das Drehbuch, um zu verstehen, welche Kleidung die Figuren tragen könnten. Dann überlegen sie, wie die Kostüme aussehen sollen. Ein spezieller Kostümbildner achtet darauf, dass die Kostüme gut zur Geschichte und den Charakteren passen und präsentiert sie dem Team in einem Moodboard.