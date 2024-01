Polarlichter sind etwas Seltenes und Schönes. Viele Menschen reisen nach Norwegen, Island oder Finnland in der Hoffnung, dass sie in einer klaren Nacht so ein Licht sehen und einmal richtig staunen können.

Diese Lichter können ganz unterschiedlich aussehen. Mal sind sie nur ein grüner Schleier am Himmel. Und manchmal leuchten sie intensiv in Grün, Blau, Pink und nehmen den ganzen Horizont ein. Sie sind beweglich, können Kurven, Schlangen oder bunte Streifen bilden.

Eigentlich kann man sie überall auf der Welt sehen – wenn man Glück hat sogar in Deutschland. Aber am besten sieht man die Polarlichter in den Gegenden von Nord- und Südpol. In der Nähe vom Nordpol nennt man sie Nordlichter und in der Nähe vom Südpol Südlichter. Wann, wie und wo genau die Lichter auftreten, lässt sich nicht exakt vorhersagen.

Die Polarlichter haben ihren Ursprung in der Sonne. Man kann sich die Sonne wie einen Feuerball vorstellen, in dem es kocht und brodelt. Immer wieder schleudert der Stern eine energiegeladene Masse ins All. Diese Masse nennt man Sonnenwind. Das Magnetfeld der Erde sorgt dafür, dass die Sonnenwinde vor allem an den beiden Polen landen. Stoßen die Teilchen der Sonne mit der Erdatmosphäre zusammen, wird Energie freigesetzt, die wir als Polarlichter sehen.

Wissen zum Mitnehmen

Die norwegische Stadt Alta heißt „Stadt der Nordlichter“, weil es dort besonders viele zu sehen gibt. Einem Deutschen gelang es, vor 130 Jahren das erste Foto von einem Polarlicht zu machen. Heute steht in Alta eine Nordlichtkathedrale. Die Kirche ist ohne einen rechten Winkel gebaut.

Das Volk der Samen lebt seit Tausenden von Jahren in Skandinavien, also dort wo auch Norwegen, Island und Finnland liegen. Sie erklären sich das Nordlicht so , dass es die verstorbenen Seelen ihrer Verwandten sind, die sie im Himmel bewachen.