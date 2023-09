Diesmal klingt der Kakadu etwas ernster, als ihr es gewohnt seid: Es geht um Mobbing. Mobbing ist, wenn Kinder andere Kinder fertig machen. Hänseln, Schubsen oder Ausgrenzen können dazugehören. Wenn euch dieses Thema traurig macht, hört euch die Folge am besten in Begleitung eines Erwachsenen an, dem ihr vertraut. Weiter unten findet ihr Buchempfehlungen aus der Kakadu-Redaktion und ein paar Adressen und Telefonnummern, wo ihr euch melden könnt, wenn ihr selbst gemobbt werdet.

Mit dabei ist in dieser Folge die Selbstbehauptungstrainerin Daniela Allalouf. Sie stärkt Kinder, die gemobbt werden und arbeitet in ihren Kursen daran, dass Mobbing gar nicht erst entsteht. Die Gründe fürs Mobbing liegen nie bei dem gemobbten Kind selbst. Das ist etwas, was jedem Menschen passieren kann. Man kann aber lernen, innerlich stark zu werden, damit das Mobbing nicht so wehtut. Und mobbende Kinder können lernen, wie sie ihre Bedürfnisse auf friedliche Art stillen können.

Ihr habt auch eine Frage an den Kakadu?

Immer her damit! Am liebsten per Sprachnachricht an 0174 16 24 523.

Die Übungen von Daniela tragen Namen wie "Der Dahintersteller" oder "Auf Hass mit Liebe reagieren". Ihr könnt das auch selber mal ausprobieren, wenn ihr erlebt, dass jemand geärgert wird. Bei der ersten Übung reicht es, wenn ihr euch zu zweit, dritt oder viert einfach nur hinter die Person stellt, die gerade gemobbt wird. Somit stärkt ihr der anderen Person buchstäblich den Rücken. Und der Mobber merkt gleich: Oha, die anderen kriegen genau mit, was ich mache.

Die Kakadu-Redaktion empfiehlt:

"Frerk, du Zwerg" von Finn-Ole Heinrich und Rán Flygenring , ab ca. acht Jahren, erschienen bei Hanser. Frerk ist nicht sonderlich stark und sieht fast genau aus wie sein Vater. Die anderen Kinder ärgern ihn, besonders Andi Kolumpeck. Doch das ändert sich, als Frerk in seiner Hosentasche eine Entdeckung macht.

, ab ca. acht Jahren, erschienen bei Hanser. Frerk ist nicht sonderlich stark und sieht fast genau aus wie sein Vater. Die anderen Kinder ärgern ihn, besonders Andi Kolumpeck. Doch das ändert sich, als Frerk in seiner Hosentasche eine Entdeckung macht. "Wolf" von Saša Stanišić , ab ca. 11 Jahren, erschienen bei Carlsen. Ein Ferienlager im Wald und eine Gruppe, in der manche Kinder "andersiger" sind als andere. Mit Illustrationen von Regina Kehn .

, ab ca. 11 Jahren, erschienen bei Carlsen. Ein Ferienlager im Wald und eine Gruppe, in der manche Kinder "andersiger" sind als andere. Mit Illustrationen von . "Unsichtbar" von Eloy Moreno, für die Älteren ab ca. 14 Jahren. Erschienen bei Fischer/Sauerländer. Über einen Jungen, der in der Schule gemobbt wird und daraufhin beschließt, unsichtbar zu werden.

Wenn ihr euch traut, könnt ihr auf einen gemeinen Kommentar auch mit überraschender Freundlichkeit reagieren. Das kann ungefähr so klingen: "Was, du findest mich hässlich? Also ich finde eigentlich, dass du ganz cool bist."

Und dann gibt es noch eine Übung, die heißt "Der Kackhaufen". Was es damit auf sich hat, hört ihr im Podcast.

Am allerallerwichtigsten: Rede darüber. Am besten mit so vielen Menschen wie möglich und vor allem: mit Erwachsenen, z.B. deine Lehrerin, deine Eltern oder die Direktorin. Sie können dir helfen. Versuche nicht, deine Erfahrungen und dein Leid mit dir selbst auszumachen. Von alleine hört das Mobbing nicht auf.

Es gibt noch ein paar andere Anlaufstellen:



„Klicksafe“ bietet Tipps und Erste Hilfe.

Bei körperlicher Gewalt sollten sich deine Eltern anwaltlich beraten lassen. Findet das Mobbing vor allem über das Internet statt, kann eine Anwältin ebenfalls feststellen, ob strafbare Inhalte dabei sind.

Das Hilfetelefon für Kinder und Jugendliche „Nummer gegen Kummer“ ist unter der 116 111 anonym und kostenlos zu erreichen. Es gibt auch eine Onlineberatung.

anonym und kostenlos zu erreichen. Es gibt auch eine Onlineberatung. Das Elterntelefon hat die Nummer: 0800 111 0 550 .

. Auch die Telefonseelsorge ist eine erste Anlaufstelle.

Das Projekt „Nach der Tat“ der Werner Bonhoff Stiftung bietet den sogenannten „Online-Hilfe-Brief“ an. Den kannst du ausfüllen, ohne deinen Namen nennen zu müssen. Er geht dann direkt an deine Schule. Lehrkräfte und Schulen haben eine Fürsorgepflicht und müssen bei Mobbing aktiv werden.