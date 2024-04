Lesbische Menschen, schwule, bi und inter, Trans-Menschen - das gibt es schon seit Beginn der Menschheit. Dass sie wirklich in Familien zusammenleben und das auch offen sagen und leben können, das gibt es noch nicht so lange. Heutzutage werden Regenbogenfamilien immer sichtbarer, man sieht viel mehr auf der Straße, in der Kita, in der Schule, bei euch um die Ecke.