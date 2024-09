Diesmal dreht sich alles um sogenannte „Bauchmamas“ und Adoption. Luca und Sophia aus Berlin zum Beispiel wurden zwar von ihren „Bauchmamas“ geboren, leben aber jetzt bei ihren Adoptiveltern Uta und Raik. Kakadu wollte von ihnen wissen, was es bedeutet, adoptiert zu sein und was daran besonders für sie ist. Wusstet ihr, dass es in Berlin jedes Jahr ein großes Fest für Adoptivfamilien gibt? Luca und Sophia geben uns Einblicke in ihr Familienleben.