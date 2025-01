Kinderfrage: Was ist das kleinste Tier der Welt?

Das kleinste Tier der Welt? Auf keinen Fall ist das der Elefant, das ist sicher, Aber wer ist es dann? Mattis und Fabian begaben sich zur Beantwortung dieser Frage ins Forschungslabor und traffen dort ein Zwer-Chamäleon und einen winzigen Frosch, der kleiner als dein Fingernagel ist. Durchs Mikroskop sahen in in fremde, lebendige Welten und begegneten Tieren, die nicht nur aussahen wie Pantoffeln, sondern auch so heißen - die Pantoffeltierchen. Die beiden erfuhren, woran man ein Tier überhaupt erkennt, und kamen zur Erkenntnis, dass das „kleinste Tier“ ganz schön anders aussehen kann, als wir denken. Lustige Namen, verblüffende Fakten und jede Menge spannende Infos warten auf euch im neuen Kakadu Kinderpodcast.