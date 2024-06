Kakadu-Hörerin Tjade hat eine Bingotrommel im Kopf und fragt sich: Geht es eigentlich auch anderen Kindern so? Natürlich ist da keine echte Bingotrommel in ihrem Kopf und auch kein Riesenrad. Aber für Tjade fühlt es sich eben so an. Leonard sagt, er hat Ameisen im Kopf. Und für Anton ist es, als würde in seinem Kopf ein Fernseher laufen, aber jemand anders hat die Fernbedienung und schaltet ständig um.