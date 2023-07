Update: Tiere

Fliegen fressen alles, was wir als Abfall oder Müll bezeichnen würden. Sie lieben verwesende Dinge, wie Obst und Gemüse, sowie tierische Abfälle. Auch Zucker und andere süße Dinge ziehen sie an. Nur wenn Fliegen in ihrem Bauch Eier wachsen lassen, brauchen sie auch mal Eiweiß, dann gehen sie gern an Wurst oder Fleisch oder Käse. Die Fliegenkinder sieht man manchmal als Larven bzw. Maden im Biomüll rumkriechen.

Und Fliegen kommen ganz schön rum in der Gegend. Wenn so eine Fliege erst fröhlich in verrottetem Obst, Tierkadavern und Kot herumspaziert und dann auf unserem Essen landet, dann kann es passieren, dass sie Bakterien überträgt. Nicht sehr lecker! Fliegen sind trotzdem super wichtig für unser Ökosystem. Hört mal rein, wir erzählen euch warum. Und auch, wie genau so eine Fliege isst. Weil: Winzig kleine Gabel und Messer in Fliegengröße haben wir noch nie gesehen.