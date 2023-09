Mitten im YouTube-Video oder dem Onlinespiel heißt es plötzlich: warten. Denn dann kommt erstmal Werbung und nichts geht mehr. Bevor der Kinofilm losgeht: Werbung. Im Radio: Werbung. In der U-Bahn: Werbung. Und jetzt auch noch im Kakadu-Podcast: WERBUNG! Letzteres natürlich nur ausnahmsweise, denn Luzie und Fabian wollen herausfinden: Was soll das mit der nervigen Werbung?

Tatsächlich ist besonders nervige Werbung oft erfolgreich. Denn aus den vielen vielen Reizen und Botschaften, die täglich auf uns einprasseln, schaffen es nur wenige in unser Bewusstsein. Und genau das ist auch der Sinn von Werbung: Sie soll Orientierung bieten und in der Masse von Produkten auf eines besonders aufmerksam machen. Vor dem Supermarktregal kann es dann tatsächlich "helfen", wenn wir uns etwa an ein bestimmtes Lied aus einer Werbung erinnern und dann auch das entsprechende Produkt kaufen. Die Frage ist nur, wem das hilft. Denn nicht selten steckt hinter einer guten Werbung ein gar nicht mal so gutes Produkt.