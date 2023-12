Es gibt Songs, die richtig zum Tanzen verführen. „Happy“ von Pharrell Williams ist zum Beispiel ein perfekter Mittanz-Song. Das haben dänische Forscher herausgefunden. Denn er hat alles, was ein Lied braucht, damit man sich danach bewegen möchte. Das liegt am Rhythmus und der richtigen Menge an Pausen in den Beats. Unser Gehirn möchte diese Lücken mit Bewegungen füllen, erklären die Forscher.