Manche Gummibänder kann man locker auf die doppelte Länge ziehen. Wenn das geht, ohne dass das Band reißt, dann sagen Chemiker: Das Gummiband ist elastisch. Schaut man sich das unter der Lupe an, dann sieht man im Band lange Ketten aus kleinen Teilchen, die untereinander verknäult sind. Wenn man das Gummiband langzieht, dann ordnen sich die Teilchenketten in die Richtung, in die man zieht.

Chemiker geben Druck, Hitze und Schwefel dazu, damit das Band elastisch wird und wieder in die Ursprungsform zurückkehrt. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie wenn ihr mit anderen Kindern in einer Reihe steht und euch an die Hand nehmt. Erst steht ihr ganz eng zusammen und wenn jemand an einer Seite zieht, dann dehnt sich eure Kette weit auseinander. Wenn jemand zu doll zieht, dann reißt sie auseinander – genauso wie Gummis reißen können, wenn man sie überdehnt oder wenn sie zu alt sind.