Rund zwei bis vier Millionen winziger Schweißdrüsen sind für unseren Schweiß verantwortlich und sie verteilen sich direkt unter der Haut. Die meisten sitzen an der Stirn, den Handinnenflächen, den Fußsohlen und in den Achselhöhlen. Bei Hitze, Muskelarbeit oder Angst und Stress werden sie aktiv und bewässern die Haut zur Kühlung wie ein Rasensprenger. So versucht der Körper, seine Körpertemperatur konstant bei 37 Grad Celsius zu halten und uns vor einer Überhitzung zu schützen.

Frischer Schweiß ist geruchlos. Die menschlichen Ausdünstungen fangen erst mit einer gewissen Verzögerung an zu muffeln. Erst wenn Bakterien die Zeit haben, die Stoffe in unserem Schweiß in Buttersäure oder Ameisensäure zu zerlegen, fangen wir an zu stinken.