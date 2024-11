Kinderfrage: Warum schrumpelt meine Haut im Wasser?

Ob beim Baden, Schwimmen, Spülen, wenn wir unsere Haut längere Zeit Wasser aussetzen, wird sie schrumpelig. Zumindest an den Händen und Füßen. Manche Fingerkuppen sehen nach dem Baden gar aus wie schrumpelige Trockenfrüchte. Schon lange versuchen Wissenschaftler herauszubekommen, warum unsere Haut an manchen Stellen so eigenartig auf Wasser reagiert. Ist es so, dass sich die Haut vollsaugt? Hat es was mit unserem Nervensystem zu tun?

Um die Frage unserer Kakadu-Hörerin Tamara (6 Jahre) zu beantworten, haben sich Patricia und Freddy auf die Suche nach einer Antwort gemacht.

Dabei lernten sie unter anderem die Hautärztin Pu-xi Yu kennen und trafen einen seltsamen „Hautomaten“.