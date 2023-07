Muttermal ist ein sehr sehr altes Wort. Das erkennt man schon an dem Teil hinten: -mal. Mal bedeutet sowas wie Zeichen. Aber das sagt man heute nur noch selten. Ein Muttermal ist also ein Zeichen von der Mutter. Es kommt aus einer Zeit, in der man alles rund um Geburt und Kinder mit der Mutter in Verbindung brachte. Eine besondere Stelle auf der Haut? Muss mit der Mutter zu tun haben! Dabei stimmt das nur halb.