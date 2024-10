Sind alle Menschen Nachmacher?

Wenn kleine Geschwister alles nachmachen, was die Großen machen, kann dass ganz schön nervend sein.

Doch warum ist das so nervend? Denn eigentlich ist es doch eher ein Ausdruck von Bewunderung, wenn wir so sein wollen wie jemand anders.

Daher gehen Merida und Patricia genau dieser Frage auf den Grund: Warum machen wir Menschen so oft Dinge nach?

Und egal, ob du selbst ein Nachahmer bist oder es nervig findest, wenn dir jemand alles nachmacht – nach Hören dieses Podcasts weißt du, warum Nachahmung ein wichtiger Teil unseres Lebens ist und so viel mehr als nur eine nervige Angewohnheit.