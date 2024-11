Diesmal erforschen Ryke und Tea, was Kitzeln so besonders macht. Warum lachen wir dabei? Was passiert beim Kitzeln oder gekitzelt werden in unserem Kopf? An welchen Stellen unseres Körpers sind wir besonders kitzlig? Ist es am Hals, unter den Armen, an den Füßen... oder gar nicht?

Und können wir uns selbst kitzeln?