Ferien gibt es seit der Einführung der Schulpflicht, das war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Ferien gab es nicht, damit man in den Urlaub fahren konnte, sondern damit die Kinder ihren Eltern auf den Feldern bei der Ernte helfen konnten. Daher kommen zum Beispiel Namen wie "Kartoffelferien". In diesen Tagen wurden die Kartoffeln eingeholt. Dass man in den Ferien verreist, das hat ungefähr in den 1920er-Jahren angefangen. So richtig aber eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg.