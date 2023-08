Haben wir einen großen Batzen Eis im Mund, wird es oben am Gaumen kalt. Und weil es in unserem Kopf normalerweise nicht so kalt ist, wird eine Art Alarm ausgelöst. Es springt ein Schutzmechanismus an, der unser Gehirn vor Unterkühlung schützen soll. Weil schnell viel warmes Blut ins Gehirn gepumpt wird, entsteht im Kopf ein hoher Druck. Den spüren wir und der kann weh tun - zum Beispiel an der Stirn oder an den Schläfen.