Futter ist ein häufiger Grund, warum Tiere sich auf Reisen begeben.

Beispielsweise die Palmhunde. Das sind sowas wie große Fledermäuse und sie sind total heiß auf Früchte. Weil Palmenflughunde gerne in riesigen Gruppen mit tausenden Tieren zusammen sind, haben sie ein Gebiet schnell leergefressen. Dann fliegen sie weiter und zwar immer in die Richtung, in der die nächste Erntezeit beginnt. Übers Jahr kommen so 2500 Kilometer zusammen. Das ist etwa so weit wie von Berlin nach Rom und zurück.