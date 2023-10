Ganz allgemein gesagt bedeutet Klimawandel, dass es auf der Erde immer wärmer wird. Da könnte man ja erst mal denken, wo ist das Problem? Immer Sommer ist doch super… wir könnten auch im Winter kurze Sachen tragen, baden gehen, Eis essen… . Was ist daran so schlimm? Vieles! Denn auch, wenn wir es in Deutschland vielleicht noch nicht so oft zu spüren bekommen haben - die Erderwärmung bedeutet absolut nichts Gutes. Denn in den Ländern, in denen es jetzt schon oft sehr warm ist, kann es in Zukunft dauerhaft so heiß werden kann, dass die Menschen, Tiere und Pflanzen dort zum Beispiel kaum noch leben können. Am Nordpol und am Südpol hingegen droht durch die Erderwärmung das Eis zu schmelzen, der Meeresspiegel würde damit immer weiter steigen und ganze Inseln und Küstenregionen komplett überfluten. Und auch wir könnten immer öfter Probleme bekommen: zu wenig Regen zum Beispiel, dann gibt’s Waldbrände und miese Ernten, oder manchmal viel zu viel Regen und Stürme – das führt dann zu Überflutungen. All diese Umweltkatastrophen, die durch hohe Temperaturen und Extremwetter entstehen, haben mit dem Klimawandel zu tun und dagegen muss JETZT etwas getan werden, klare Sache!