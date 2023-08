Im Märchen können Hexen schaurige Suppen kochen oder einen Rüssel ins Gesicht hexen. Wir kennen sie aus „Rapunzel“ „Schneewittchen“ und natürlich aus „Hänsel und Gretel“. Dort mästet die hässliche Hexe die Kinder, um sie später essen und braten zu können.

Hex, hex - wie zaubert man die Fragen in den Podcast?

Früher haben manche gedacht, dass die Geschichten wahr sein könnten. Das führte dazu, dass einige Frauen beschuldigt wurden, Hexen zu sein. Damals gab es Missernten und die Menschen hungerten. Die Pest brachte Krankheit und Tod. All das verunsicherte viele Menschen: Was sollten sie noch glauben? Wer gab ihnen Halt? Also suchte man einen Schuldigen: Hatte nicht die Nachbarin die Ernte verhext?

Die so beschuldigten Frauen, die oft über ein besonders Wissen über Natur und Magie verfügten, wurden manchmal sogar auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wahrscheinlich sind so etwa 50.000 Menschen ums Leben gekommen. Im 17. Jahrhundert, also vor über 400 Jahren, hörte die Hexenverfolgung endlich auf.

Ohne Angst im Märchenwald - eine kleine gute Hexe mit Zauberkräften. © picture alliance / Zoonar / OLGA SIMONOVA

Inzwischen gibt es Geschichten über gute Hexen wie „Bibi Blocksberg“ oder die Zauberin Hermine Granger in „Harry Potter“. Auf Tiktok und Instagram bezeichnen sich junge Frauen positiv als moderne Hexen. Sie bieten zum Beispiel Rituale an, wie Menschen wieder mehr in Einklang mit der Natur oder sich selbst kommen können.

Kann eine dieser Frauen zaubern so wie Bibi Blocksberg? Nein, natürlich nicht. Ist Hexen wissenschaftlich bewiesen? Nein! Aber die modernen Hexen glauben an ihre Kraft und Energie und möchten mit alten Vorurteilen aufräumen.