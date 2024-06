Euer Draht zum Kakadu Habt ihr auch eine schlaue Frage? Dann schickt sie per Sprachnachricht an 0174 16 24 523 oder per E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de .

Was kann Kunst?

Egal ob ein Gemälde, eine Skulptur oder eine Performance: Kunstwerke lösen bei fast jedem Menschen Gefühle aus – gute und natürlich auch manchmal schlechte. So können wir zum Beispiel beim Betrachten eines eher düsteren Bildes so etwas wie Traurigkeit fühlen, ein eher leuchtendes, helles Bild kann uns durch schöne Farben oder Formen erfreuen, beruhigen oder sogar inspirieren. Manche Menschen sagen von sich, sie könnten mit Kunstwerken im Museum so gar nichts anfangen, sind davon gelangweilt oder werden wütend. Davon weiß Fabian - als selbsternannter Kunstbanause – ein Lied zu singen. Merida hingegen zeichnet, wenn es ihr gut geht, und sie liebt das Bilderanschauen in Museen. Auch die anderen Kinder, die Kakadu Autorin Regina bei der Organisation Ephra (www.ephra.de „Wir stärken Kinder durch Kunst“) in Berlin besucht hat, fühlen sich durch Kunst bereichert – egal ob sie Kunst machen oder Kunst anschauen. Und was sagt eine echte Künstlerin wie Rebecca Raue zu unserer Kakadu-Podcast-Frage: „Kann Kunst uns helfen?“