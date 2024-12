Kinderfrage - Brauchen Kaiserpinguine Eis?

Heute geht’s mit dem Kakadu-Podcast zum Südpol.

Neben Schal, Mütze und dicken Handschuhen muss noch was ins Gepäck: ein gut sitzender Frack.

Wozu? Wir schummeln uns in eine Kolonie von Kaiserpinguinen und gucken, was bei diesen besonderen Vögeln so abgeht.

Balanciert der Pinguinpapa tatsächlich zwei Monate lang das Pinguinei auf seinen Füßen, während Mama Pinguin Futter sucht. Wärmen sich die geschlüpften Pinguinkinder wirklich in einer Kuschelgruppe, wenn der Wind eisig um sie herum pfeift?

Pinguine, insbesonder die Kaiserpinguine, sind schon echt interessante Tiere.