Allein in Schweden leben etwa 300.000 Elche. Sie klettern über Zäune und kommen in die Gärten und selbst in den abgelegensten Gebieten finden sich Elch-Warn-Schilder an den Straßen. Denn Elche sind zwar grundsätzlich keine wirklich agressiven Tiere, aber wenn man sie stört oder stresst, dann wird es durchaus ungemütlich mit Ihnen. Dies umso mehr, da Elche keine Fluchttiere sind, sondern sich mutig ihren Gefahren entgegenstellen. Und da ist es dann ganz dumm, wenn man als Mensch zur Gefahr eingestuft wird. Denn Elche sind nicht nur sehr groß und stark, sondern auch sehr schnell. Bei Höchstgeschwindigkeiten über 60 km/h wird das da nichts mit dem Wegrennen.