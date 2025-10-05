Kinderhörspiel und Geschichten

Ursendung
Marle und die Glaskugel
Von Andrea Behnke
Ab 6 Jahre
Gelesen von Caroline Haupt
Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2025
Viel Spaß
25:27 Minuten
Marles neues Leben fühlt sich so an, als würde sie ganz allein in einer Glaskugel leben. Dabei ist sie doch nur umgezogen und in eine neue Schule gekommen.
Marles neues Leben fühlt sich so an, als würde sie in einer Glaskugel leben. Sie drinnen in der Kugel und draußen alle anderen Menschen. Besonders in der Schule fühlt sie sich so. Dabei ist Marle mit ihrer Mama doch nur umgezogen und in eine neue Schule gekommen.
Andrea Behnke schreibt Geschichten - wahre und erfundene. Sie lebt und arbeitet in Bochum.