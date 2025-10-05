Kinderhörspiel und Geschichten

Viel Spaß
    Marle und die Glaskugel

    25:27 Minuten
    Ein Mädchen sitzt allein unter einer Käseglocke.
    Marle fühlt sich, als wäre sie allein unter einer Glasglocke. © IMAGO / McPhoto
    Von Andrea Behnke |
    Marles neues Leben fühlt sich so an, als würde sie ganz allein in einer Glaskugel leben. Dabei ist sie doch nur umgezogen und in eine neue Schule gekommen.
    Marles neues Leben fühlt sich so an, als würde sie in einer Glaskugel leben. Sie drinnen in der Kugel und draußen alle anderen Menschen. Besonders in der Schule fühlt sie sich so. Dabei ist Marle mit ihrer Mama doch nur umgezogen und in eine neue Schule gekommen.

    Ursendung
    Marle und die Glaskugel
    Von Andrea Behnke
    Ab 6 Jahre
    Gelesen von Caroline Haupt
    Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2025

    Andrea Behnke schreibt Geschichten - wahre und erfundene. Sie lebt und arbeitet in Bochum.

