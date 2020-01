Der Direktor zeigt, wie es hinter den Kulissen eines Kinderkrankenhauses aussieht.

Eigentlich geht man ja nicht gerne in ein Krankenhaus. Obwohl es hinter den Kulissen total spannend sein kann. Und die meisten Patienten müssen auch gar nicht lange bleiben, denn fast alle Kinder mit Krankheiten werden wieder gesund.

Tim und Kakadu-Reporterkind Moritz gucken sich im Kinderkrankenhaus der Stadt Köln genau an, was in einem Krankenhaus los ist. Unter anderem besuchen sie die Säuglingsstation und sind dabei, wenn ein Lungenfunktionstest gemacht wird. Außerdem stellen sie fest, dass man als kleiner Patient im Krankenhaus sogar fernsehen kann.

Das klappt dehalb so gut, weil die beiden Kakadu-Reporter vom Ärztlichen Direktor des Krankenhauses, Professor Michael Weiß, herumgeführt und begleitet werden.

#56 - Wie funktioniert ein Kinderkrankenhaus?

Moderation: Tim Wiese und Moritz

Redaktion: Roland Krüger

Deutschlandfunk Kultur, 2020