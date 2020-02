Viele Menschen wollen jedes Jahr in der Fastenzeit beweisen, dass sie auf lieb gewonnene Dinge oder Angewohnheiten verzichten können. Auch dann, wenn es schwerfällt.

Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Sieben Wochen lang wollen Leute, denen das Fasten wichtig ist, auf bestimmte Dinge verzichten. Aber tun sie das? Tim und Noemi unterhalten sich in diesem Podcast über die Schwierigkeiten beim Verzicht, aber auch darüber, was einem beim Fasten sogar Spaß machen kann.

#70 Was soll das eigentlich mit dem Fasten?

Autorin: Gabriela Grunwald

Moderation: Tim Wiese und Noemi

Redaktion: Roland Krüger

Technik: Jorid Böttcher

Deutschlandradio Kultur, 2020

Hier kommt Ihr zur Fastenaktion der Evangelischen Kirche in Deutschland.