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Kann ich lernen, schneller zu reagieren?
23:51 Minuten
An der Spielkonsole kann ihn keiner so leicht schlagen. Auf dem Sportplatz hingegen verpatzt Leander oft das Spiel. Kann Training ihn geschickter machen?
Wenn der Ball auf dem Spielplatz auf ihn zufliegt, reagiert Leander meistens zu langsam und verpatzt das Fangen. Das ärgert ihn. An der Spielkonsole ist er nämlich ziemlich flink! Da klickt keiner so schnell wie er und schlägt die Bösewichte in die Flucht. Aber warum sind seine Freunde auf dem Spielplatz irgendwie geschickter?
Gemeinsam mit Profis aus dem Ballsport und einem Bewegungs-Therapeuten geht’s in dieser Folge vom Kakadu-Podcast darum, was genau im Körper passiert, wenn wir blitzschnell reagieren sollen. Und wie es sogar gehen kann, noch ein kleines bisschen mehr aus uns herauszukitzeln. Auf die Plätze, fertig, los! Leander macht auch mit.
Gemeinsam mit Profis aus dem Ballsport und einem Bewegungs-Therapeuten geht’s in dieser Folge vom Kakadu-Podcast darum, was genau im Körper passiert, wenn wir blitzschnell reagieren sollen. Und wie es sogar gehen kann, noch ein kleines bisschen mehr aus uns herauszukitzeln. Auf die Plätze, fertig, los! Leander macht auch mit.
Euer Draht zum Kakadu
Also: Reinhören lohnt sich!
Vielleicht kannst auch du aus dir noch ein bisschen mehr herausholen.
Vielleicht kannst auch du aus dir noch ein bisschen mehr herausholen.
Kakadu – eure Fragen: Kann ich lernen, schneller zu regieren?
Moderatoren: Tim Wiese und Bobby
Autorin: Klara Fröhlich
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
Moderatoren: Tim Wiese und Bobby
Autorin: Klara Fröhlich
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling