Kakadu - eure Fragen:

Wenn der Ball auf dem Spielplatz auf ihn zufliegt, reagiert Leander meistens zu langsam und verpatzt das Fangen. Das ärgert ihn. An der Spielkonsole ist er nämlich ziemlich flink! Da klickt keiner so schnell wie er und schlägt die Bösewichte in die Flucht. Aber warum sind seine Freunde auf dem Spielplatz irgendwie geschickter?

Gemeinsam mit Profis aus dem Ballsport und einem Bewegungs-Therapeuten geht’s in dieser Folge vom Kakadu-Podcast darum, was genau im Körper passiert, wenn wir blitzschnell reagieren sollen. Und wie es sogar gehen kann, noch ein kleines bisschen mehr aus uns herauszukitzeln. Auf die Plätze, fertig, los! Leander macht auch mit.