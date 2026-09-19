Viel Spaß
    Kakadu - eure Fragen:

    Kann ich lernen, schneller zu reagieren?

    23:51 Minuten
    Ein Junge beim Wasserballspiel
    Schell, schneller, am schnellsten © Getty Images / Imgorthand
    Autorin: Klara Fröhlich |
    Audio herunterladen
    An der Spielkonsole kann ihn keiner so leicht schlagen. Auf dem Sportplatz hingegen verpatzt Leander oft das Spiel. Kann Training ihn geschickter machen?
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Wenn der Ball auf dem Spielplatz auf ihn zufliegt, reagiert Leander meistens zu langsam und verpatzt das Fangen. Das ärgert ihn. An der Spielkonsole ist er nämlich ziemlich flink! Da klickt keiner so schnell wie er und schlägt die Bösewichte in die Flucht. Aber warum sind seine Freunde auf dem Spielplatz irgendwie geschickter?
    Gemeinsam mit Profis aus dem Ballsport und einem Bewegungs-Therapeuten geht’s in dieser Folge vom Kakadu-Podcast darum, was genau im Körper passiert, wenn wir blitzschnell reagieren sollen. Und wie es sogar gehen kann, noch ein kleines bisschen mehr aus uns herauszukitzeln. Auf die Plätze, fertig, los! Leander macht auch mit.

    Euer Draht zum Kakadu
    Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Also: Reinhören lohnt sich!
    Vielleicht kannst auch du aus dir noch ein bisschen mehr herausholen.
    Kakadu – eure Fragen: Kann ich lernen, schneller zu regieren?
    Moderatoren: Tim Wiese und Bobby
    Autorin: Klara Fröhlich
    Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
    Zur Startseite