Viele Kinder (und Erwachsene) bekommen ein mulmiges Gefühl, wenn sie an ihren Zahnarzt denken. Doch warum ist das so? Ist es das Geräusch des Bohrers, der merkwürdige Stuhl oder einfach, weil man die ganze Zeit den Mund so unangenehm weit offen hat?

Um daher die neue Kinderfrage „Kann es schön sein, zur Zahnärztin zu gehen?“ zu beantworten, haben sich Kakadu-Reporterin Klara Fröhlich und Kinderreporterkind Leander auf den Weg zu einer echten Zahnärztin in der Uniklinik in Halle gemacht. Dort erfuhren sie nicht nur, wie man richtig Zähne putzt, sondern auch, was ein „Winkelstück“ ist, wie Füllungen gemacht werden – und wie man mit Angst vorm Zahnarzt umgehen kann. Und während die beiden in der Zahnklinik sich über Zahnbelag, Zahnschmelz und Zuckerfallen im Getränkebecher informierten, spielen Miika und Fabian im Studio das Zucker-Rate-Spiel.