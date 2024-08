Wer hat die Nudeln erfunden? Die Italiener oder die Chinesen?

Beides falsch, inzwischen geht man davon aus, dass die Ursprünge der Nudel wahrscheinlich in Mesopotamien liegen, dem heutigen Syrien oder Irak.



Um herauszubekommen, wie frische Nudeln hergestellt werden, hat unsere Kakadu-Reporterin Anna eine Nudel-Manufaktur in Berlin besucht. Zudem erforschen wir, wie in den verschiedenen Ländern dieser Welt Nudeln zubereitet und gegessen werden. In Vietnam gibt es beispielsweise Pho-Suppe zum Frühstück, in Japan Endjahresnudeln aus Buchweizen und in Tadschikistan gehören Nudeln mit Fleischklößchen zu Hochzeitsfeiern.