Fehler? Die machen doch immer nur die anderen! Oder?

Wenn etwas schief läuft, will es keiner gewesen sein. Die Fehler der anderen fallen einem ja immer sofort auf und von den eigenen - naja, will man am liebsten gar nichts wissen. Dabei können Fehler sogar hilfreich sein. Denn man kann aus ihnen lernen, was man beim nächsten Mal besser machen kann.

Ryke und Elias sprechen über Fehler. Über kleine Fehler, große Fehler, eigene Fehler und Fehler von anderen.

Kakadu-Kinder-Podcast

#41 - Warum geben wir so ungern unsere Fehler zu?

Moderation: Ulrike Jährling und Elias

Recherche und Reportagen: Gabriela Grunwald

Technik: Christiane Neumann

Redaktion: Roland Krüger

Deutschlandfunk Kultur, 2019