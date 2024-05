Zeit ist zwar immer da, aber so genau sagen, was die Zeit eigentlich ist, fällt den Menschen schwer. Denn wir können sie weder anfassen, noch hören, riechen oder sehen. Und doch wissen wir, dass es sie gibt. Denn wir werden älter.

Dass es die Zeit gibt und wie sehr sie uns verändert, wird uns bewusst, wenn wir beispielsweise Babyfotos von uns ansehen und wir kaum glauben können, dass wir mal so klein waren.

Wir erleben die Jahreszeiten, die Feiertage oder Sommer- bzw. Winterferien. Wir erleben die Zeit, leben mit oder in ihr, doch beeinflussen oder gar anhalten können wir die Zeit nicht. Das Einzige, was wir Menschen direkt mit der Zeit machen können, ist, sie einzuteilen, sie zu messen.