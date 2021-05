Heute ist das Studio geschmückt. Mit Luftschlangen, Ballons und Konfetti. Und Geburtstagstorte gibt es auch. Natürlich mit Nüssen.

Herzlichen Glückwunsch, Kakadu. Heute feiern wir deinen 25sten Geburtstag. Denn vor 25 Jahren ist unser Vogel im Funkhaus angekommen und hat sich hier eingenistet. Seitdem brütet er immer wieder neue Ideen aus. Und Streiche. Aber feiern will er heute mit Tim und mit euch. Was ist eure Idee für eine Geburtstagsüberraschung? Und was möchtet ihr gerne vom Kakadu oder über den Kakadu wissen? Ruft an und erzählt es in der heutigen Jubiläumssendung: 0800 - 2254 2254.