Eigentlich möchte ja niemand gern ins Krankenhaus, weil keiner gern krank ist. Der Blick hinter die Kulissen einer Klinik aber ist so spannend, wie kaum ein anderer in unserer Welt.

Kakadus besucht das Kinderkrankenhaus in der Amsterdamer Straße in Köln. Dort sind Moderator Tim Wiese und Kakadu-Reporter Moritz vom Ärztlichen Direktor Professor Michael Weiß eingeladen, sich ganz genau umzusehen, was in einem Krankenhaus so alles passiert. Gemeinsam besuchen sie die Notaufnahme, die Säuglingsstation, die Abteilung für chronische Krankheiten und die Kapelle und die Kantine und lassen sich erklären, wie ein Gipsverband angelegt wird, und sie sprechen mit Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern und natürlich mit kleinen Patienten. Sie erleben mit, wie bei einer jungen Patientin die Lungenfunktion getestet wird, aber sie lernen auch die Küche kennen, denn in einem Krankenhaus müssen ganz spezielle Mahlzeiten gekocht werden. Außerdem lassen sie sich zeigen, mit welchen Geräten Ärztinnen und Ärzte in uns hineinsehen können.

