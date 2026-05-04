Kakadu feiert

War das eine Feier! Kakadus 30ster Geburtstag geht in die Rundfunksgeschichte ein - kein Zweifel. Unser Vogel ist noch ganz benommen von den Feierlichkeiten zu seinen Ehren am 1. Mai. Und damit alle, die nicht live dabeisein konnten (und die, die vom Feiern nicht genug kriegen können), auch auf ihre Kosten kommen, hat der Kakadu keine Mühen gescheut, seine große Geburtstagssause zum Nachhören anzubieten. Voilà - viel Spaß!