Viel Spaß
    Kakadu feiert

    Kakadus große Geburtstagssause

    53:44 Minuten
    Auf einem Thron sitzt der Kakadu
    Kakadu - König der Geburtstage © Collage/Getty images
    Von Ilka Lorenzen |
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    Vor 30 Jahren kam der Kakadu zu uns ins Funkhaus. Ein Grund zum Feiern! Und wer die große Geburtstagssause nicht live hören konnte, kann das hier nachholen!
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Kakadus große Geburtstagssause

    War das eine Feier! Kakadus 30ster Geburtstag geht in die Rundfunksgeschichte ein - kein Zweifel. Unser Vogel ist noch ganz benommen von den Feierlichkeiten zu seinen Ehren am 1. Mai. Und damit alle, die nicht live dabeisein konnten (und die, die vom Feiern nicht genug kriegen können), auch auf ihre Kosten kommen, hat der Kakadu keine Mühen gescheut, seine große Geburtstagssause zum Nachhören anzubieten. Voilà - viel Spaß!

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