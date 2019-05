Für die meisten ist der 1. Mai der Tag der Arbeit und daher ein gesetzlicher Feiertag. Und dann gibt es andere, die denken, heute ist schulfrei, da es Kakadus Einflugstag ist. Denn es war an einem 1. Mai, als Kakadu im Deutschlandfunk Kultur einflog und beschloss zu bleiben.

Wir feiern Kakadus Einflugstag

Für die meisten ist der 1. Mai der Tag der Arbeit und daher ein gesetzlicher Feiertag. Und dann gibt es andere, die denken, heute ist schulfrei, da es Kakadus Einflugstag ist. Denn es war an einem 1. Mai, als Kakadu im Deutschlandfunk Kultur einflog und beschloss zu bleiben. Dass der Deutschlandfunk Kultur einen Vogel hat, ist ja hinlänglich bekannt. Doch wie genau kam seinerzeit eigentlich der Kakadu ins Radio? Nun dass ist schnell erzählt: Es war früh am Morgen an einem verregneten 1. Mai. Kakadu hatte gerade einen langen, anstrengenden Nachtflug hinter sich und war in Berlin angekommen. Da sah er vor sich ein großes, halbrundes Gebäude, das Funkhaus von Deutschlandfunk Kultur. Und siehe da, ein Fenster stand offen und neugierig wie Kakadu nun mal ist, war er auch schon mitten im Studio und mitten in der Sendung. Wir feiern heute Kakadus Einflugstag und blicken zurück auf über 20 Jahre Zusammenleben mit einem Vogel - und eine Torte gibt es natürlich auch.