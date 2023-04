Die Spielregeln

Ihr hört sieben Musikstücke. Zu jedem Lied wird eine Frage gestellt. Als Antwort bekommt man einen Buchstaben. Zusammengesetzt ergeben die am Ende das Lösungswort. Es ist etwas zu Essen, es wird aus Milch gemacht und das Wort ist aus dem Türkischen zu uns gekommen.

1. Frage

Bienenhonig kennt ihr bestimmt alle, aber habt ihr schon einmal von Hummelhonig gehört? Vermutlich nicht, denn der ist ja auch superselten. Willy Astor hat ihm ein Lied gewidmet.

Unsere erste Frage: Wie heißt die berühmteste Biene der Welt? Aus ihrem Namen müsst ihr den dritten Buchstaben aufschreiben.

2. Frage

Im zweiten Lied geht es um Tee. Es heißt „Tea For Two“, also „Tee für zwei“. Komponiert wurde es 1924. Das Lied ist also fast 100 Jahre alt. Eure Eltern und Großeltern kennen es bestimmt, denn: Im vergangenen Jahrhundert gehörte es zu den bekanntesten Liedern überhaupt. Wir hören die Sängerin Della Reese mit ihrer ganz besonderen Version.

Gesucht wird: eine plattdeutsche Gegend, die bekannt ist für ihren Tee. Aus dem Namen dieser Gegend bitte den ersten Buchstaben aufschreiben.

3. Frage

Vielleicht trinkt ihr aber lieber Kakao statt Tee? So oder so mögt ihr eure Getränke wohl eher ohne kleine Tierchen drin. Marc-Uwe Kling widmet diesen einen Song: "Tiere im Kakao". Viel berühmter ist ein anderes Tier, ebenfalls aus seiner Feder. Es kommt in mehreren Büchern und zwei Filmen vor und ist sehr schlagfertig.

Welches Tier kann im Film sprechen und super gut hüpfen, aber ist kein Osterhase? Den vierten Buchstaben von diesem Tier bitte aufschreiben.

4. Frage

Im vierten Lied besingt jemand sein Lieblingsbrot – nämlich das Käsebrot, das viele von Euch bestimmt auch in den Kindergarten oder in die Schule mitnehmen.

Wie heißt der Mann, der dieses Lied singt? Den gesuchten Buchstaben findet ihr in seinem Vornamen an erster Stelle. Und in seinem Nachnamen bzw. seinem Familiennamen ist es: die dritte.

5. Frage

Vom Käsebrot geht es weiter zu einer Mahlzeit, die deutlich üppiger ausfällt. Besonders an Feiertagen wie Ostern treffen sich Freunde und Familie gern zu diesem Schlemmeressen. Und das beste: Man kann ausschlafen!

Wie nennt man ein spätes Frühstück, das erst gegen Mittag beginnt? Kleiner Tipp: Es reimt sich auf "Lunch". Von diesem englischen Begriff suchen wir den dritten Buchstaben.

6. Frage

Als nächstes hören wir ein Lied, zu dem vielleicht schon Eure Großeltern getanzt haben: „Peanut Butter“ von den Liverbirds. Wie man vom Namen her schon vermuten kann, kam die Gruppe aus Liverpool. Das ist die Stadt in England, aus der auch die Beatles kamen. Das besondere an der Gruppe war, dass sie nur aus Frauen bestand. Das war vor 60 Jahren noch sehr ungewöhnlich. So berühmt wie die Beatles sind sie aber nicht geworden.

Woraus besteht Peanut Butter? Klar, aus "Peanuts". Aber wie heißen die auf deutsch? Der zweite Buchstabe aus dem deutschen Wort bringt euch der Lösung einen Schritt näher.

7. Frage

Die letzte Musik kommt vom Kinderliedermacher "Grünschnabel", der auch Lieder auf Plattdeutsch singt. Grünschnabel scheint eine tolle Großmutter gehabt zu haben, die prima Marmelade kochen konnte, denn so heißt auch das Lied: "Omas Marmelade".

Marmelade hat noch einen anderen Namen, der klingt ein bisschen vornehmer und kommt aus dem Französischen. Aus diesem Wort wird gesucht: der sechste Buchstabe.