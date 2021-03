Wir benutzen unsere Stimmbänder jeden Tag, ohne darüber nachzudenken. Hätten wir sie nicht, wären wir stumm. Aber wie machen die das eigentlich, dass da ein Ton aus unserem Mund kommt? Dies und mehr erfahrt ihr in dieser Episode vom Update.

Sprechen, Singen, Brummen, Schreien – ohne unsere Stimmbänder wäre all das unmöglich. Doch wie genau funktionieren Stimmbänder eigentlich? Dieser Frage gehen wir heute nach. Wir sprechen unter anderem darüber, ob Stimmbänder richtige Bänder sind, wo genau sie sich befinden, warum Männer tiefere Stimmen haben als Frauen und warum Affen nicht wie Menschen sprechen können.

Die elfjährige Selma erzählt diesmal, was neu in ihrem Leben ist. Die Arme ist nämlich in Quarantäne.

Die Geräusche-Challenge geht weiter und natürlich haben wir auch diesmal wieder die neuesten Nachrichten für euch.