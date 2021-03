Trampeltiere trampeln, Stinktiere stinken und Murmeltiere murmeln. Oder etwa nicht? In dieser Folge erfahrt ihr, woher die großen Nager ihren Namen haben. Ein neues Geräuscherätsel wartet auf euch und die Nachrichten der Woche sind auch wieder dabei.

Habt ihr euch auch schon einmal gefragt, wieso Murmeltiere eigentlich Murmeltiere heißen? Na, ist doch klar! Weil sie beim Sprechen die großen Nagezähne nicht richtig auseinander kriegen und deshalb so undeutlich vor sich hinmurmeln! Glaubt ihr nicht? Okay, stimmt... Das war natürlich ein kleiner Scherz. Doch woher stammt der Name denn dann? Dies und mehr erfahrt ihr in dieser Ausgabe vom Update.

Freya (11) erzählt euch diesmal, was neu ist in ihrem Leben. Sie zieht nämlich um! Bestens informiert seid ihr dank Lydia und den Nachrichten der Woche.

"Rate mein Geräusch" geht in eine neue Runde. Ihr habt das letzte Rätsel gelöst.

Außerdem stellen wir euch die "Couch Potato Stop Motion Challenge" von Moviemiento vor. Das ist ein Projekt, bei dem ihr gemeinsam mit Menschen aus aller Welt einen Film dreht, deren Hauptdarstellerin eine kleine Kartoffel ist. Ihr könnt euch noch bis zum 19. Märzt anmelden!