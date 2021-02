Der Frühling ist nicht mehr weit und das bedeutet: Bald krabbelt, wuselt, summt und flattert es wieder. Die Insekten kommen zurück! Aber wo waren die eigentlich in den letzten Monaten? Außerdem nehmen wir euch mit zum digitalen Take-off-Festival.

Brrr, das war ganz schön kalt in den letzten Wochen, was? Nun sind Schnee und Eis geschmolzen und vielleicht habt ihr ja schon den einen oder anderen Marienkäfer entdeckt. Denn mit dem Ende des Winters kommen die Insekten wieder aus ihren Löchern gekrochen, wie man so schön sagt. Aber, halt! Stimmt das überhaupt?

Manche Insekten verkriechen sich tatsächlich: unter der Erde, auf dem Dachboden, im Mauerschlitz, im Laubhügel oder hinter der Baumrinde. Andere sind härter im Nehmen und überwintern im Freien. Die Insekten, die das tun, haben oft so eine Art Frostschutzmittel.

Viele Insekten verfallen in eine Kältestarre. Wenn wir so ein Insekt im Winter entdecken, halten wir es nicht selten für tot. Dabei schläft es quasi nur. Dann gibt es welche, Bienen zum Beispiel, die "kuscheln" sich eng aneinander und zittern sich warm. Wieder andere überleben den Winter gar nicht.

Virtueller Schulausflug

In dieser Sendung gehen wir außerdem mit euch zum "Take-off-Festival" des tanzhaus nrw in Kooperation mit dem FFT, dem Jungen Schauspiel Düsseldorf und der Tonhalle. Das Festival findet – klar, ihr kennt das schon – digital statt.

Und wir möchten euch gerne ein ganz besonderes Hörspiel für Kinder ab acht Jahren vorstellen. Quasi ein virtueller Schulausflug zum Mitmachen. Nur für den Reiseproviant müsst ihr sorgen!

Justus hat was Neues aus seinem Leben zu berichten: Er hat nämlich zum allerersten Mal einen Iglu gebaut. Oh je, der dürfte inzwischen geschmolzen sein...

Die Nachrichten der Woche hat Sarah Maria Ziewitz für euch. Und dann spielen wir noch eine Partie "Rate mein Geräusch".