Was haben die Erwachsenen nur immer mit ihrem Grünzeug? Im Kakadu geht's diesmal um die Superkräfte von Vitaminen. Außerdem schauen wir in die USA, wo es einen neuen Präsidenten gibt. Und wir klären, warum Kinder nicht gegen Corona geimpft werden.

Kind, iss dein Gemüse! Ob Casper (6) aus Berlin diesen Satz wohl auch ständig hört? Was haben die Erwachsenen nur immer mit ihrem Grünzeug? Casper wollte das genauer wissen und hat den Kakadu gefragt: "Warum sind Vitamine so gesund?" Der Körper braucht Vitamine, um seine vielen Aufgaben erledigen zu können. Vitamine sind dafür gewissermaßen der Raketenantrieb. Die Biologin und Journalistin Nicole Silbermann erzählt euch mehr dazu.

Vorfreude auf den neuen US-Präsidenten

Kakadu-Reporterin Kerstin hat bei Alexander, Carlotta, Niklas und Vitka in Los Angeles angerufen. Das ist in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort fängt der neue Präsident Joe Biden seinen Job an. Die vier Kinder hoffen auf eine bessere Zukunft mit ihm und der Vize-Präsidentin Kamala Harris.

Corona-Impfung: Alle Kinder müssen warten

Kakadu-Reporterin Sarah erklärt euch, warum Kinder (noch) nicht gegen das Coronavirus geimpft werden. Das Virus kann ältere Menschen sehr krank machen. Kinder sind zum Glück nur ganz selten betroffen. Der Impfstoff für Kinder muss erst noch erforscht werden.

In dieser Woche stellt euch Kakadu-Autorin Regina außerdem Silvester vor. Er ist acht Jahre alt und führt sehr gewissenhaft ein Kontakttagebuch.

Die Nachrichten der Woche hat Christian Neugebauer für euch.