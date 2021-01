Sport geht immer - egal, wie das Wetter ist

Ryke lässt sich in diesem Podcast vom Meteorologen Heiko Wiese erklären, wie das Wetter entsteht. Das war nämlich die Frage von Lotte an den Kakadu. Außerdem ist sie mit dem Kakadu-Sport-Experten Elmar verbunden, der genau weiß, wie wichtig Sport ist und wie man sich im Lockdown am besten fit hält.

Kakadu-Autorin Regina Voss stellt euch Anna vor, die gerade ein Buch schreibt.

Die neuesten Meldungen hat in dieser Woche Sarah für euch und wir starten einen Liegestütz-Wettbewerb. Den Anfang macht Olivia aus Leipzig.

Wer noch mehr Anregungen für Sport haben möchte, kann auf youtube mit den Suchbegriffen "Kindertraining für Zuhause" und "Animal Moves", also Tierbewegungen, etwas finden.

Kakadu Update

#166 Es lebe der Sport!

Deutschlandfunk Kultur, 2021