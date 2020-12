Halbmonde an unseren Fingern, Rentiere und 100 Jahre Radio

Patricia lässt sich in diesem Podcast erklären, warum Rentiere so gute Weihnachtsmann-Begleiter sind. Und ob der Name Rentier etwas mit "rennen" zu tun hat. Experte dafür ist Heiner Klös vom Zoo in Berlin. Dann geht es um ein Jubiläum, denn es ist fast genau 100 Jahre her, dass die erste Radiosendung gelaufen ist. Wie das vor 100 Jahren zustande kam, erzählt Anne-Sophie Gutsche vom Museum für Kommunikation in Berlin.

Sarah hat die neuesten Nachrichten für euch und Kakadu-Autorin Regina Voss stellt Nora vor, die stricken gelernt hat. Und wir klären die Frage, was es mit den "Halbmonden" auf sich hat, die man an unseren Fingernägeln finden kann.

Kakadu-Update

#162 Warum hat der Weihnachtsmann Rentiere genommen?

Moderation: Patricia Pantel

Redaktion: Roland Krüger

Autorinnen: Sarah Maria Ziewitz, Regina Voss und Sonja Kolonko

Technik: Thomas Monnerjahn

Deutschlandfunk Kultur, 2020